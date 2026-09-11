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Киноафиша Фильмы 38 соңғы нүкте Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Жезказгане на сегодня

Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Жезказгане на сегодня

38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте катастрофа, драма 2026 / Казахстан
Вся информация о фильме
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Расписание сеансов в городе Кызылорда

Сегодня 11 Завтра 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:20 от 2500 ₸ 12:10 от 2500 ₸ 14:00 от 2900 ₸ 21:00 от 3300 ₸
Полное расписание и билеты
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Одиссея
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14 күн
2026, Казахстан, комедия
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте
2026, Казахстан, катастрофа, драма
Фамилия
Фамилия
2026, Казахстан, драма, криминал
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Астрал 6: Они уже здесь
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Надежда
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2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Почтальон победы
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