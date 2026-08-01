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Үнсіз
Расписание Үнсіз (2026) в Жезказгане на сегодня
Расписание Үнсіз (2026) в Жезказгане на сегодня
Үнсіз
детектив
2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Кызылорда
Завтра
6
Формат сеанса
Все
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Время
Кинотеатр
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
11:50
от 1200 ₸
18:40
от 3500 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
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Онлайн
Человек-паук: Новый день
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