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Сансыз Бай
Расписание Сансыз Бай (2026) в Жезказгане на сегодня
Расписание Сансыз Бай (2026) в Жезказгане на сегодня
Сансыз Бай
комедия
2026 / Россия
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Расписание сеансов в городе Кызылорда
Сегодня
20
Завтра
21
ср
22
Формат сеанса
Все
KZ
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
21:40
от 2300 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
21:25
от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Живая ярость
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2025, Гонконг / США / Китай, боевик, криминал, триллер
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