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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Жезказгане
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Жезказгане
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Расписание сеансов в городе Кызылорда
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4
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Время
Кинотеатр
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
16:05
от 3500 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
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