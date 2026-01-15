Меню
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Жетысай

Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Жетысай

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Шымкент

Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
22:20 от 3500 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
20:30 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
19:30 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
2D, KZ
20:20 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸
Полное расписание и билеты
