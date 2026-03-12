Меню
Чёрный двор в кино
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь
Кто сыграл бородача на пикнике у Гоши в «Москва слезам не верит»: а ведь он написал сценарии к «Афоне» и «Ворошиловскому стрелку»
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все
Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
