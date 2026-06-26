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Киноафиша Фильмы Колония Расписание сеансов Колония, 2026 в Жанаозене

Расписание сеансов Колония, 2026 в Жанаозене

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Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 26 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
21:10 от 3400 ₸ 23:20 от 3000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
00:00 от 2600 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
19:40 от 3000 ₸ 21:25 от 3000 ₸ 23:30 от 3000 ₸
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