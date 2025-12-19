Меню
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Усть-Каменогорске
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Усть-Каменогорске
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
21:55
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
