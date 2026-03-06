Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Прыгуны Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Усть-Каменогорске

Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Усть-Каменогорске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
11:15 от 2400 ₸
2D, RU
12:15 от 2400 ₸ 13:15 от 2400 ₸ 14:15 от 2900 ₸ 14:40 от 2900 ₸ 15:15 от 2900 ₸ 16:15 от 2900 ₸ 17:15 от 2900 ₸ 18:15 от 3400 ₸ 19:15 от 3400 ₸ 20:15 от 3400 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше