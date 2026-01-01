«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5

Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3

Фильм 2003 года с Макконахи переплюнул даже «Интерстеллар»: до сих пор в топе — еще и очень прибыльный

Почему Хюррем в «Великолепном веке» так часто носила фиолетовые платья: ответ оказался прям перед глазами

Ливанов посмотрел «Шерлока» от BBC и пришел в ярость — больше всего досталось Кэмбербэтчу: «Рядовые статисты!»

А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов

Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана

Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным

Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то»

Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши

В этом sci-fi-фильме 2025 года «Назад в будущее» схлестнулся с «Во все тяжкие»: микс получился увлекательным