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Бегущая
Расписание Бегущая (2026) в Уральске на сегодня
Расписание Бегущая (2026) в Уральске на сегодня
Бегущая
Неизвестный психопат вынуждает успешную юристку сыграть по его правилам. Триллер во главе с Галь Гадот
боевик, триллер
2026 / США
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Расписание сеансов в городе Актобе
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RU
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Время
Кинотеатр
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
17:20
от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
11:40
от 2500 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
12:40
от 2500 ₸
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