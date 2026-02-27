Меню
Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Темиртау
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Караганда
Сегодня
27
Завтра
28
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx 4 Tair
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, KK
00:50
от 3000 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
