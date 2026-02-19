Меню
Расписание сеансов Железо, 2026 в Темиртау

Билеты
Сегодня 19
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
21:10 от 2600 ₸
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
