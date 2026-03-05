Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Темиртау

Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Темиртау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Премьера 3D г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
19:50 от 2600 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше