Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Шымкенте
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Шымкенте
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Свадьба — это только начало
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Прыгуны
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667