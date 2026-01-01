Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Лекарь 2: Наследие Авиценны Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Шымкенте

Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Свадьба — это только начало
Свадьба — это только начало
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше