Меню
Киноафиша
Сатпаев, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Сатпаеве
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Сатпаеве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MovieStar
г. Сатпаев, улица Абая 19
2D, RU
14:15
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой
Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер
Прилучный — папа, Охлобыстин — Печкин, Деревянко — Шарик: кто есть кто в новом «Простоквашино», который покажут 1 января 2026 года
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667