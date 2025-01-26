Меню
«История затронула сердце»: казахстанский фильм «Janym Qazaqstan» покорил сердца зрителей в Стамбуле
Есть чем гордиться однозначно.
Написать
26 января 2025 10:00
«Сваты» есть не только в России, но и Казахстане: вот чем похожи эти комедии и почему их стоит смотреть
Фильм, который вы точно еще долго не забудете.
Написать
14 января 2025 13:00
Режиссер сказки «Финист. Первый богатырь» о съемках в Казахстане : «Природа невероятной красоты и разнообразия»
Не обошлось и без трудностей, но никто и не обещал, что будет легко.
Написать
9 января 2025 14:00
Не знаете, на какой фильм сходить? «Бишарашки в Таиланде» — казахстанская комедия, которая точно подарит хорошее настроение
Можно смело идти с детьми.
Написать
3 января 2025 12:30
Продолжение самого кассового фильма Казахстана: удалось ли «Таптым-ау сені 2» не ударить в грязь лицом?
Многие могли и не знать, что вышла еще одна супер-новинка.
Написать
24 декабря 2024 17:30
А ведь казался лапушкой: этот новый кровавый триллер нужно смотреть хотя бы ради МакЭвоя
Европейская мрачная эстетика встречает западную брутальность.
Написать
16 сентября 2024 12:26
