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Киноафиша Про жизнь Вкус детства: помните ли вы, сколько стоила еда в СССР? Этот тест проверит вашу память

Вкус детства: помните ли вы, сколько стоила еда в СССР? Этот тест проверит вашу память

Проверено редакцией
Вкус детства: помните ли вы, сколько стоила еда в СССР? Этот тест проверит вашу память

Сколько стоил хлеб? Или пломбир?

В СССР цены на многие продукты годами почти не менялись — и потому люди нередко помнили их лучше собственных телефонов, которых тогда, конечно, еще не было. Мороженое за копейки, хлеб, молоко, колбаса — кажется, эти цифры до сих пор где-то сидят в памяти у тех, кто застал советские магазины.

Проверим, насколько хорошо вы их помните. Внутри — 7 вопросов о стоимости привычных продуктов: от мороженого и хлеба до других товаров с советских прилавков. Сможете назвать правильную цену хотя бы в большинстве случаев?

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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