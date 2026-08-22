Вкус детства: помните ли вы, сколько стоила еда в СССР? Этот тест проверит вашу память

В СССР цены на многие продукты годами почти не менялись — и потому люди нередко помнили их лучше собственных телефонов, которых тогда, конечно, еще не было. Мороженое за копейки, хлеб, молоко, колбаса — кажется, эти цифры до сих пор где-то сидят в памяти у тех, кто застал советские магазины.

Проверим, насколько хорошо вы их помните. Внутри — 7 вопросов о стоимости привычных продуктов: от мороженого и хлеба до других товаров с советских прилавков. Сможете назвать правильную цену хотя бы в большинстве случаев?