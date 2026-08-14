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Киноафиша Про жизнь Секрет не в сортах риса: хитрость шеф-повара, благодаря которой плов получается рассыпчатым даже из дешевой крупы

Секрет не в сортах риса: хитрость шеф-повара, благодаря которой плов получается рассыпчатым даже из дешевой крупы

Проверено редакцией
Секрет не в сортах риса: хитрость шеф-повара, благодаря которой плов получается рассыпчатым даже из дешевой крупы

Зная эти тонкости, вы приготовите идеальное блюдо.

Плов должен быть рассыпчатым, ароматным и жирным. Но часто он превращается в кашу с мясом. Как этого избежать? Шеф-повар Рамиль Мисбахов рассказал "АиФ" о правилах, которые гарантируют результат даже на обычной кухне.

Пропорции — золотое правило

Многие кладут слишком много риса, думая, что плов — это рисовая каша. На самом деле главную роль играют лук, морковь и мясо. Идеальный баланс: 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг мяса и всего 500 граммов сухого риса. Тогда блюдо получается сочным, жирным и именно таким, каким должен быть настоящий плов.

Подготовка риса — обязательный этап

Не нужно искать дорогие сорта. Подойдёт обычный краснодарский или жасмин. Главное — замочить его в холодной воде минимум на сутки. Затем промыть до прозрачности и обсушить. Только после этого рис готов к закладке.

Масло — основа успеха

Масла не жалеют: его наливают столько, чтобы оно покрывало дно казана на две фаланги пальца. Можно использовать обычное рафинированное подсолнечное масло — оно даёт нужную жирность без лишнего привкуса.

Порядок закладки продуктов

Сначала на разогретом масле обжаривают лук до состояния, когда он почти растворяется. Затем добавляют мясо, после него — морковь, нарезанную брусочками. И только в самом конце — головку чеснока, которую кладут целиком, и подготовленный рис. Морковь обязательно режут брусочками, а не трут на тёрке — это даёт правильную текстуру.

Вода и огонь

Когда зирвак готов, рис плотно выкладывают поверх овощей и мяса, заливают горячей водой так, чтобы она покрывала рис на палец. После этого огонь должен быть сильным — плов должен активно кипеть. Крышкой не накрывают, пока рис не впитает воду. Только в конце можно дать блюду «дойти» на медленном огне.

Соль и специи

Зирвак солят и перчат так, чтобы он казался немного пересоленным и переперченным. Рис впитает лишнее, и блюдо получится в меру насыщенным. Чеснок, добавленный целиком, даёт аромат, не перебивая основной вкус.

Вулкан — финальный аккорд

Через 20 минут после закладки риса, когда вода почти впиталась, рис начинают собирать в горку — так называемый вулкан. Это помогает ему равномерно пропариться и не слипаться.

При соблюдении этих правил плов получается рассыпчатым, с ярким вкусом и ароматом, даже если готовить его не в казане, а в обычной кастрюле с толстым дном. Главное — технология, а не посуда. Попробуйте, и вы увидите, что настоящий плов не требует особых условий, только внимания к деталям.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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