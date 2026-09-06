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Киноафиша Про жизнь Биточки родом из СССР — нежные, как шелк: и даже те, кто воротит нос от рыбы, просят еще

Биточки родом из СССР — нежные, как шелк: и даже те, кто воротит нос от рыбы, просят еще

Проверено редакцией
Биточки родом из СССР — нежные, как шелк: и даже те, кто воротит нос от рыбы, просят еще

Всего 200 грамм в фарш — и по другому готовить уже не будете.

Среди старых кулинарных книг иногда прячутся рецепты с такими названиями, что не сразу догадаешься — это вообще еда? Одно из таких слов — «Белип».

Звучит как химический элемент, но на деле за ним скрывается простое и умное блюдо, которое советские диетологи разработали специально для здорового образа жизни.

Расшифровывается Белип как белково-липидный продукт Института питания. В СССР, когда не было протеиновых батончиков, проблему сбалансированного питания для спортсменов, детей, кормящих мам и худеющих решали именно такими рецептами. Блюдо официально входило в рационы лечебного питания и даже покоряло космос вместе с космонавтами.

Ингредиенты

  • Филе минтая или трески — 200 г,
  • Нежирный творог — 200 г,
  • Яйцо — 1 шт.,
  • Батон — 30 г,
  • Молоко или вода — 100 мл,
  • Лук репчатый — 1 шт.,
  • Морковь — 1 шт.,
  • Соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Лук и морковь мелко нарезать и слегка спассеровать на сковороде. Для строгой диеты этот шаг можно пропустить. Батон необходимо замочить в молоке или воде.

Через мясорубку пропустите рыбное филе, обжаренные овощи, творог и отжатый батон. Добавьте в получившуюся массу яйцо, соль, любимые специи и тщательно вымешайте.

Слепите биточки небольшого размера и приступайте к готовке. На пару котлеты приготовятся за 20 минут. Также можно запечь в духовке или слегка обжарить (так получится вкуснее, но калорийнее).

Весь фокус в том, что творог дает нежную кремовую текстуру и лишает рыбные котлеты привкуса, который часто не нравится даже взрослым. Пищевая ценность на 100 граммов — всего 133 ккал с почти идеальным соотношением: 6 г белков, 12 г жиров, 5 г углеводов.

Сытно, но легко, и никакого чувства голода через час. Действительно редкий случай, когда полезное оказывается вкусным. И если вам кажется, что рыба с творогом — это дико, дайте им шанс.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Елена Королева
Елена Королева
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