Биточки родом из СССР — нежные, как шелк: и даже те, кто воротит нос от рыбы, просят еще

Всего 200 грамм в фарш — и по другому готовить уже не будете.

Среди старых кулинарных книг иногда прячутся рецепты с такими названиями, что не сразу догадаешься — это вообще еда? Одно из таких слов — «Белип».

Звучит как химический элемент, но на деле за ним скрывается простое и умное блюдо, которое советские диетологи разработали специально для здорового образа жизни.

Расшифровывается Белип как белково-липидный продукт Института питания. В СССР, когда не было протеиновых батончиков, проблему сбалансированного питания для спортсменов, детей, кормящих мам и худеющих решали именно такими рецептами. Блюдо официально входило в рационы лечебного питания и даже покоряло космос вместе с космонавтами.

Ингредиенты

Филе минтая или трески — 200 г,

Нежирный творог — 200 г,

Яйцо — 1 шт.,

Батон — 30 г,

Молоко или вода — 100 мл,

Лук репчатый — 1 шт.,

Морковь — 1 шт.,

Соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Лук и морковь мелко нарезать и слегка спассеровать на сковороде. Для строгой диеты этот шаг можно пропустить. Батон необходимо замочить в молоке или воде.

Через мясорубку пропустите рыбное филе, обжаренные овощи, творог и отжатый батон. Добавьте в получившуюся массу яйцо, соль, любимые специи и тщательно вымешайте.

Слепите биточки небольшого размера и приступайте к готовке. На пару котлеты приготовятся за 20 минут. Также можно запечь в духовке или слегка обжарить (так получится вкуснее, но калорийнее).

Весь фокус в том, что творог дает нежную кремовую текстуру и лишает рыбные котлеты привкуса, который часто не нравится даже взрослым. Пищевая ценность на 100 граммов — всего 133 ккал с почти идеальным соотношением: 6 г белков, 12 г жиров, 5 г углеводов.

Сытно, но легко, и никакого чувства голода через час. Действительно редкий случай, когда полезное оказывается вкусным. И если вам кажется, что рыба с творогом — это дико, дайте им шанс.