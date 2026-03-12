Меню
Фильмы
Yйлену оңай
Расписание сеансов Yйлену оңай, 2026 в Кызылорде
Расписание сеансов Yйлену оңай, 2026 в Кызылорде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Yйлену оңай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
16:00
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
19:00
от 3200 ₸
20:00
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
21:40
от 7000 ₸
22:20
от 3200 ₸
23:00
от 2800 ₸
Жібек жолы 3D
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
16:30
от 1800 ₸
20:20
от 2200 ₸
22:10
от 2200 ₸
