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Киноафиша Фильмы Мечтать не вредно Расписание сеансов Мечтать не вредно, 2026 в Кызылорде 9 июня 2026

Расписание сеансов Мечтать не вредно, 9 июня 2026 в Кызылорде

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
17:40 от 1700 ₸
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