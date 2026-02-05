Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Копы в кино Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Кульсары

Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
11:50 от 3000 ₸ 23:00 от 3000 ₸
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше