Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Караганде
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
22:10
от 2600 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, KZ
21:50
от 3400 ₸
23:40
от 3000 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
21:50
от 2600 ₸
