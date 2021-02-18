Menu
Premera 3D Cinema Reviews
Premera 3D Cinema Reviews
Константин Ануфриев
18 February 2021, 21:08
Vote
Хороший кинотеатр
18 February 2021, 21:08
1
0
Reply
Даша Семёнова
9 April 2023, 17:04
Vote
Ужасно
9 April 2023, 17:04
0
0
Reply
Марал Микаелян
12 August 2023, 20:46
Vote
Цены завышены , сеансов мало, большинство новинок вообще нет , как в деревне … меньше 10 чел на фильм не пускают , что за правила
12 August 2023, 20:46
0
0
Reply
Денис Евдокимов
23 September 2023, 21:41
Не пустили ребёнка 10 лет в туалет потому что он платный а у него не оказалось с собой мелочи. А так, наверное хороший кинотеатр...
23 September 2023, 21:41
0
0
Reply
Jj Елмурат
26 October 2023, 13:42
Vote
Куплю
26 October 2023, 13:42
0
0
Reply
goodscool1994
28 March 2024, 10:17
Vote
Кто желает пойти сегодня?
28 March 2024, 10:17
0
0
Reply
София
4 January 2025, 11:34
Vote
не было звука
4 January 2025, 11:34
0
0
Reply
МороженкаТВ
25 April 2025, 11:07
Vote
Вчера позвонили, спросили, сказали начало фильма 13:15.Сегодря приходим, говорят 12:15 и уже как 45 минут идёт. В итоге зря пешком 3км шли. Не советую
25 April 2025, 11:07
1
0
Reply
