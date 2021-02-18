Menu
Premera 3D Cinema Reviews

Premera 3D Cinema Reviews
Константин Ануфриев 18 February 2021, 21:08
Хороший кинотеатр
Даша Семёнова 9 April 2023, 17:04
Ужасно
Марал Микаелян 12 August 2023, 20:46
Цены завышены , сеансов мало, большинство новинок вообще нет , как в деревне … меньше 10 чел на фильм не пускают , что за правила
Денис Евдокимов 23 September 2023, 21:41
Не пустили ребёнка 10 лет в туалет потому что он платный а у него не оказалось с собой мелочи. А так, наверное хороший кинотеатр...
23 September 2023, 21:41 Reply
Jj Елмурат 26 October 2023, 13:42
Куплю
goodscool1994 28 March 2024, 10:17
Кто желает пойти сегодня?
София 4 January 2025, 11:34
не было звука
МороженкаТВ 25 April 2025, 11:07
Вчера позвонили, спросили, сказали начало фильма 13:15.Сегодря приходим, говорят 12:15 и уже как 45 минут идёт. В итоге зря пешком 3км шли. Не советую
