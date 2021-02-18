Меню
Киноафиша
Темиртау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Темиртау
Кинотеатры
Премьера 3D
Отзывы о кинотеатре Премьера 3D
Отзывы о кинотеатре Премьера 3D
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Премьера 3D
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Константин Ануфриев
18 февраля 2021, 21:08
Оценка
Хороший кинотеатр
18 февраля 2021, 21:08
1
0
Ответить
Даша Семёнова
9 апреля 2023, 17:04
Оценка
Ужасно
9 апреля 2023, 17:04
0
0
Ответить
Марал Микаелян
12 августа 2023, 20:46
Оценка
Цены завышены , сеансов мало, большинство новинок вообще нет , как в деревне … меньше 10 чел на фильм не пускают , что за правила
12 августа 2023, 20:46
0
0
Ответить
Денис Евдокимов
23 сентября 2023, 21:41
Не пустили ребёнка 10 лет в туалет потому что он платный а у него не оказалось с собой мелочи. А так, наверное хороший кинотеатр...
23 сентября 2023, 21:41
0
0
Ответить
Jj Елмурат
26 октября 2023, 13:42
Оценка
Куплю
26 октября 2023, 13:42
0
0
Ответить
goodscool1994
28 марта 2024, 10:17
Оценка
Кто желает пойти сегодня?
28 марта 2024, 10:17
0
0
Ответить
София
4 января 2025, 11:34
Оценка
не было звука
4 января 2025, 11:34
0
0
Ответить
МороженкаТВ
25 апреля 2025, 11:07
Оценка
Вчера позвонили, спросили, сказали начало фильма 13:15.Сегодря приходим, говорят 12:15 и уже как 45 минут идёт. В итоге зря пешком 3км шли. Не советую
25 апреля 2025, 11:07
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Комсомолец 3D
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail