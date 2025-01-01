Menu
Grand 3D
g. Shchuchinsk, ul. Edomskogo, 21V
200 meters
Cinema Alem
g. Kokshetau, ul. Kuybysheva, 34
67.5 km
Step Cinema
g. Stepnogorsk, 6 mkr, TTs Sibir, zdanie 2, pomeshchenie №21
132 km
Rayonnyy DK
g. Atbasar, ul. Valihanova 12
177 km
DK Rus
Poltavka, Pobedy, 28
189 km
Tsentr kultury i iskusstva
Omskaya obl., pgt Poltavka, ul. Lenina, 2
190 km
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
212 km
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
212 km
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
212 km
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
216 km
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
216 km
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
217 km
