Kostanay Cinema Ratings

1
Arman 3D
Arman 3D
g. Kostanay, ul. Al-Farabi, 48, TRTs «MART»
1 review
2
Kazahstan 3D
g. Kostanay, ul. Gogolya, 74
3
Zodiac cinema
Zodiac cinema
g. Kostanay, prospekt Nazarbaeva, 193, TRTs «KOSTANAY PLAZA»
3 reviews
