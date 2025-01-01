Menu
Inderbor, KZ
Inderbor Cinema
ulitsa Beybitshilik, 1
500 meters
INDERBOR CINEMA
g. Atyrau, poselok Inderbor, ul. Bebitshilik 1
500 meters
Kinoplexx Atyrau
g. Atyrau, TRK Atyrau, pr. Satpaeva, 17 A
162 km
Arsenal 3D (Atyrau)
g. Atyrau, 3 mkrn Avangard, 40A, TTs «Ataba», 2 etazh
163 km
Qaisar Park Cinema
g. Kulsary, ul. Sarieva, 16
247 km
Dom kino Mayak
Saratovskaya obl., s. Aleksandrov Gay, ul. Kommunisticheskaya, 19
290 km
Galaktika
g. Uralsk, prosp. Evraziya, 61/1
297 km
Kөrkem
g. Uralsk, prosp. Evraziya, 101, TTs «City Center»
297 km
Kinoplexx Uralsk
g. Uralsk, prosp. Abulhair hana, 179, TRK «Oral».
300 km
Cinema Park
g. Aksay, ul. Molodezhnaya, 13, TTs «Jarsuat», 3 etazh
305 km
RDK
Novouzensk, Proletarskaya 27
336 km
Yunost
g. Novouzensk, ul. 30 let Pobedy, 14
336 km
