Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Parallel Tales Showtimes for Parallel Tales (2026) in Almaty today

Showtimes for Parallel Tales (2026) in Almaty today

Parallel Tales
Parallel Tales Crime, Drama, Detective 2026 / France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Parallel Tales in Almaty on 20 August 2026
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
16:15 from
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, RU
14:50 from 23:20 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
12:50 from 13:50 from 23:10 from 23:50 from 00:10 from 00:50 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
17:05 from 00:25 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
16:20 from 17:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
23:50 from 00:50 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
13:50 from 14:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
13:40 from 14:40 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
23:00 from 00:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
01:00 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
19:10 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
00:00 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more