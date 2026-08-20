Showtimes for Parallel Tales in Almaty on 20 August 2026 Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 16:15 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, RU 14:50 from 23:20 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 12:50 from 13:50 from 23:10 from 23:50 from 00:10 from 00:50 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 17:05 from 00:25 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 16:20 from 17:20 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 23:50 from 00:50 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 13:50 from 14:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 13:40 from 14:40 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 23:00 from 00:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 01:00 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 19:10 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 00:00 from