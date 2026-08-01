Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Tau adam Showtimes for Tau adam (2026) in Aktobe today

Showtimes for Tau adam (2026) in Aktobe today

Tau adam
Tau adam Comedy 2026 / Kazakhstan
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Tau adam in Aktobe on 16 August 2026
Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe»
2D, KZ
10:00 from 2700 ₸ 10:40 from 2700 ₸ 12:10 from 2700 ₸ 13:40 from 2700 ₸ 15:10 from 3200 ₸
2D, RU
18:10 from 3600 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh
2D, KZ
10:10 from 2500 ₸ 13:10 from 2500 ₸ 14:40 from 2900 ₸ 16:10 from 2900 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh
2D, KZ
10:10 from 2500 ₸ 12:00 from 2500 ₸ 13:50 from 2500 ₸ 16:20 from 2900 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more