Киноафиша Фильмы Мама Расписание сеансов Мама, 2026 в Астане

Расписание сеансов Мама, 2026 в Астане

Сегодня 5 Завтра 6
Как купить билеты на сеанс фильма «Мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
19:25 от 3000 ₸ 23:00 от 5000 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
19:45 от 2200 ₸ 21:40 от 2200 ₸ 23:35 от 2200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
21:25 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
21:25 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
19:10 от 3800 ₸ 20:50 от 3800 ₸ 22:35 от 3800 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D, KZ
21:30 от 2600 ₸ 23:20 от 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
18:50 от 3000 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 23:00 от 3400 ₸ 00:20 от 3400 ₸
2D, KZ
19:10 от 3400 ₸ 22:00 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
19:10 от 3400 ₸
2D, KZ
18:10 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
18:50 от 3000 ₸ 22:50 от 3400 ₸
2D, KZ
21:50 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
19:25 от 3000 ₸ 23:00 от 5000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
19:45 от 2200 ₸ 21:40 от 2200 ₸ 23:35 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
22:15 от 3200 ₸
