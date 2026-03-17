Киноафиша Статьи Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы

Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы

17 марта 2026 09:54
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Фанаты до сих пор спорят, но есть интересные факты.

Поклонники саги о мальчике-волшебнике до сих пор не решили, кто умнее в мире «Гарри Поттера»: Гермиона Грейнджер или Полумна Лавгуд. Одни видят в Гермионе живой учебник и эталон рассудка, другие считают, что тонкий и нестандартный ум Полумны выше школьной эрудиции.

Гермиона давно закрепилась за ролью главного интеллектуала саги. Она учит книги дословно, осваивает сложные заклинания раньше остальных и выручает друзей знаниями. При этом у части поклонников появились сомнения: дает ли зубрежка полное представление о разностороннем уме.

Критики отмечают склонность Гермионы доверять только официальным источникам. Она отвергает дар ясновидения. Она также настороженно относится к непроверенным рукописям, будто к ним нельзя относиться серьезно, даже если описанные методы работают. До тех пор, пока она не видит что-то лично, она склонна не верить и в редкие явления, упомянутые в мире магии.

Сторонники Полумны говорят о другом типе ума. Лавгуд учится в Когтевране, и шляпа определила в ней любознательность. Она свободно принимает необычные идеи и рассматривает невозможное как рабочую гипотезу. Семья Лавгудов жила на грани исследований, и это могло сформировать в ней привычку смотреть дальше учебников. Примером служит её быстрый ответ на загадку о фениксе и пламени: она усмотрела в загадке идею бесконечного круга, а не буквальный выбор между двумя вариантами.

Но и у Полумны есть слабые стороны. Её открытость иногда превращается в склонность верить в сомнительные версии. Она принимает необычные объяснения событий и неразборчиво относит факты к своим теориям. В результате она может упираться в свои убеждения так же, как Гермиона опирается на книги. Кроме того, быстрая работа с загадками может быть следствием многолетней практики, а не врожденного превосходства в рассуждении.

Вывод, на мой взгляд, довольно прост: Гермиона и Полумна представляют разные типы интеллекта. Одна опирается на проверенные знания, другая — на нестандартное мышление и интуицию. Сравнивать их напрямую трудно, потому что их сильные и слабые стороны проявляются в разных ситуациях. Гермиона и Полумна не соперничают, а дополняют друг друга. Возможно, именно поэтому между ними возникла дружба.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
