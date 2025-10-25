Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет

Меню
25 октября 2025 19:35
«Звёздные войны»

Впервые Тёмная сторона сойдётся сама с собой.

Франшиза «Звёздные войны» готовит поклонникам событие, о котором мечтали с конца 90-х: поединок между Дартом Молом и Дартом Вейдером.

Всё указывает на то, что именно в сериале «Мол: Повелитель теней», премьера которого запланирована на 2026 год, зрители наконец увидят встречу двух легендарных ситхов.

Почему их дуэль — больше, чем просто бой

Дарт Мол — первый ученик Палпатина, мастер двулезвийного меча и один из самых узнаваемых злодеев киновселенной.

После поражения в «Скрытой угрозе» (1999) он выжил и стал тенью Империи. Дарт Вейдер, его преемник, — главный инструмент власти Императора.

Их встреча — символ смены эпох: столкновение ярости против дисциплины, безумия против хладнокровной силы.

Что известно о сериале

Действие «Повелителя теней» развернётся во времена Тёмных времён — между падением Республики и расцветом Империи.

Мол возглавляет преступный синдикат «Багровый рассвет», тогда как Вейдер охотится за предателями и бывшими джедаями.

На презентации Star Wars Celebration 2025 показали кадры, где Мол сражается с инквизитором, а за кулисами намекнули, что именно этот сюжет приведёт к столкновению с Вейдером.

Почему фанаты ждут этой схватки

Фанаты обсуждают дуэль Мола и Вейдера уже более 25 лет. Подобное противостояние существовало лишь в неканоническом комиксе 2001 года, где Вейдер побеждает, пронзая врага собственным клинком. Но теперь у Lucasfilm есть шанс сделать это частью официального канона — с масштабом, достойным легенды, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Фото: Кадр из фильма «Звёздные войны»
Анна Адамайтес
