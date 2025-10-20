Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть

Актриса объяснила, почему этот фильм — не провал, а смелый шаг вперёд.

Фильм «Чужой 3» (1992) стал самым спорным эпизодом франшизы: его ругали зрители, критики и даже коллеги по съёмочной площадке.

На Rotten Tomatoes — 44 %, а легендарные Сискел и Эберт поставили ему свои знаменитые два пальца вниз. Однако Сигурни Уивер уверена, что третий «Чужой» просто опередил своё время.

Он был другим — и в этом его сила

Во время выступления на Comic Con в Нью-Йорке актриса призналась, что ей по-настоящему близка именно эта часть.

По её словам, Дэвид Финчер, для которого это был дебют, сделал не просто фантастический ужастик, а фильм о вере, смирении и границах человеческой силы.

«Мне нравится этот фильм, потому что он совершенно не похож на первые два. Студия поступила умно, доверив историю талантливому режиссёру, который хотел сделать что-то новое», — сказала Уивер.

Актриса вспомнила, что сценарий несколько раз переписывался. Первоначально в нём фигурировали монахи и космический монастырь, где Рипли впадала в кому — против этого варианта Уивер решительно возражала.

Финчер, хаос и сила Рипли

Производство фильма сопровождалось постоянными конфликтами между режиссёром и студией. Но несмотря на давление, Финчер настоял на своём мрачном тоне и философском финале.

Уивер подчёркивает, что именно благодаря этим решениям Рипли стала глубже и человечнее: не просто героиней, а женщиной, готовой к самопожертвованию.

«У нас была потрясающая команда и сильный актёрский состав. Этот фильм для меня многое значит, и я не сравниваю его с другими», — добавила актриса.

Почему «Чужой 3» возвращается из забвения

Спустя годы картина получила вторую жизнь. Современные зрители всё чаще видят в ней не провал, а смелую попытку переосмыслить историю.

Финчеровский стиль — мрачный, минималистичный, с индустриальной эстетикой — сегодня воспринимается как фирменный знак режиссёра.

И, возможно, Сигурни Уивер права: «Чужой 3» оказался слишком прямолинейным и откровенным для своего времени.

