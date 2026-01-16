Меню
Так будут ли Леха и Катя вместе, несмотря ни на что? Ника Здорик намекнула, что готовит зрителям финал 2 сезона: «Никто не угадал даже близко»

16 января 2026 18:08
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

Ника Здорик уверена, что к концу даже критики будут восхищены.

Второй сезон «Ландышей» в самом разгаре. Продолжения истории Кати и Лехи зрители ждали целый год, все это время строя теории насчет их дальнейшей судьбы.

Пока развитие событий в проекте вызывает скептические комментарии у поклонников. Но звезда «Ландышей» Ника Здорик завила, что спокойно относится к критике, ведь никто даже не догадывается, какие твисты подготовили авторы.

Ника Здорик о втором сезоне «Ландышей»

Ника Здорик прокомментировала реакцию поклонников. По её словам, критикуют продолжение в основном те, кто не до конца понимает главную тему проекта. Актриса уверена, что так всегда бывает: одним новая часть нравится, другим — нет.

Она спокойно относится к разным мнениям.

«Я знаю, что будет дальше. Никто не угадал даже близко. Мне самой всё очень интересно. И каждая новая серия будет просто нереально крутой», поделилась Ника Здорик.

Она добавила, что ни один из фанатских прогнозов о развитии сюжета не оказался близок к правде. Обещая удивительный финал, актриса призвала зрителей просто ждать новых серий.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

Отзывы о втором сезоне «Ландышей»

Во втором сезоне история Кати Орловой продолжается. Она всё ещё ищет своего мужа Алексея, пропавшего без вести. Ей удаётся выйти на след и найти парня, но его состояние оставляет мало надежд.

Пока что о счастливом финале говорить не приходится. Ситуацию осложняет новый сюжетный поворот: Светка ждёт ребёнка от Лехи. А сам Леха теперь передвигается на инвалидной коляске.

В интернете зрители строят самые смелые теории о развитии событий. Одни предполагают, что Катя уедет в Лондон, и теперь уже Леха, быстро восстановившись, будет её искать. Другие верят, что вся история с найденным мужем — лишь галлюцинация, вызванная контузией Кати в зоне боевых действий.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Ландыши. Вторая весна»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
