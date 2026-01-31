Меню
Лучшее аниме зимы 2026 года: это не «Магическая битва»

31 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Проект сумел завоевать любовь зрителей без лишнего шока.

Пока одни аниме делают ставку на экшен и постоянный накал, «Провожающая в последний путь Фрирен» продолжает выигрывать за счёт тишины, пауз и эмоций, которые накрывают не сразу. Второй сезон сериала уже вторую неделю подряд удерживает лидерство в рейтингах стриминговых сервисов Японии, опережая даже такие громкие релизы, как новый сезон «Магической битвы».

Почему «Фрирен» удерживает внимание зрителей

После премьеры второго сезона в середине января интерес к аниме оказался настолько высоким, что сериал быстро выбился в лидеры и с тех пор не уступает позиции. Создатели даже иронично отметили это в официальных соцсетях, опубликовав изображение самодовольной Фрирен — мол, всё под контролем.

Но за этим успехом стоит не мемность, а редкое сочетание факторов: сериал любят и зрители, и критики. Второй сезон получает высокие оценки на фанатских платформах и уже считается одним из самых сильных аниме-продолжений последних лет.

Аниме, которое говорит тихо — и поэтому слышно громче

Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

«Фрирен» остаётся верен себе: это всё то же камерное фэнтези, где важнее не победа над очередным монстром, а разговор, взгляд или осознание того, что время уходит. Критики отмечают, что второй сезон не пытается удивить резкими поворотами, а аккуратно ведёт зрителя через спектр человеческих эмоций — без истерик, но с точным попаданием в сердце.

И, похоже, именно такой подход сегодня особенно откликается новой аудитории — поколению Z и тем, кто устал от бесконечной гонки за масштабом.

Успех, который выходит за пределы экрана

На фоне выхода второго сезона резко выросли продажи манги и связанных с серией новелл, а сам бренд «Фрирена» всё чаще появляется в коллаборациях и мерчах. Аниме уверенно превращается в культурное явление, а не просто очередной сезонный хит.

Если вы всё ещё сомневались — возможно, сейчас тот самый момент, когда стоит дать этому аниме шанс.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
