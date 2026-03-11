Меню
Киноафиша Статьи Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ

Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ

11 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители помнят эту роль до сих пор.

Обсуждение сериала «Первый отдел» не утихает до сих пор. И немало критики получает исполнительница роли жены Брагина Елена Вожакина. По мнению многих зрителей, у неё получилась абсолютно неестественная, не вызывающая никакой симпатии и даже «деревянная» в кадре героиня.

А некоторые комментаторы предположили, что «Первый отдел», пожалуй, единственный проект, в котором актриса получает работу. Но на самом деле на счету Вожакиной немало и других образов. Более того, она уже появлялась в другом абсолютном хите НТВ — ещё в 2010-е.

Внимательные комментаторы припомнили, что видели Вожакину на экранах телеканала еще много лет назад. Она снялась в «Улицах разбитых фонарей», причем сыграла там ни одну героиню.

Сначала в 11 сезоне Вожакина засветилась в кадре как гувернантка Маша в одной из серий. Эта роль была проходной, но создателям проекта актриса запомнилась.

Поэтому через 2 года они уже предложили Вожакиной более значимую героиню — в 13 сезоне она играла лейтенанта Николь Егоркину и появилась сразу в двух десятках серий. На тот момент актрисе было чуть за 20.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

«Она там ещё молоденькая, мне она очень понравилась, играла оперативника в отделе Соловца», «Тогда была молоденькая и такая красавица», «Она там играла дочь некоего большого начальника, захотевшую работать именно в обычном РОВД», — отметили в Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Улицы разбитых фонарей»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
