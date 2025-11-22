Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек»

Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек»

22 ноября 2025 09:54
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Сценарист считает, что не все сюжетные линии раскрыты на 100%.

Премьера пятой части «Истории игрушек» снова подняла волну споров: зрители уверены, что финал уже случился, и не один раз. Но Pixar настаивает — мир Вуди и Базза ещё дышит.

И Эндрю Стэнтон, человек, который писал сценарии для всех фильмов, объясняет почему.

Почему история не закончилась на четвёртом фильме

Стэнтон считает, что вселенная «Истории игрушек» не должна превращаться в музей. Третья часть завершила эпоху Энди. Четвёртая — открыла эпоху Бонни, и через неё можно исследовать новые страхи и надежды детей. Он говорит об этом так:

«Третий фильм стал финалом... эпохи Энди. Никто не отнимает у фанатов их трилогию. Они могут оставить все как есть и больше никогда не смотреть сиквелы – если захотят. Но мне всегда нравилось, что этот мир дает нам возможность принимать новые времена и перемены. Никто не обещал, что история навечно останется запечатанной в янтаре».

О чём расскажет новая глава

В центре — столкновение старого детства и нового. Родители дарят Бонни планшет Лилипад, и игрушки понимают: это соперник, который может их вытеснить. Вуди, Базз, Джесси и остальные пытаются вернуть девочке мир, где игрушки — это не пережиток, а часть её жизни, пишет Soyuz.

Когда ждать премьеру

«История игрушек 5» выйдет 19 июня 2026 года. И судя по словам режиссёра, история снова будет о том, что мы теряем, когда взрослеем — и что всё ещё можем вернуть, если захотим.

Читайте также: Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Фото: Кадр из мультфильма «История игрушек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На премьере «Зверополиса 2» придется быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить: в мультике спрятали пасхалку к «Рапунцель» На премьере «Зверополиса 2» придется быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить: в мультике спрятали пасхалку к «Рапунцель» Читать дальше 23 ноября 2025
730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко 730 млн долларов зрители заплатили за билеты в кино: эта новинка аниме побила рекорды Миядзаки, но до китайского хита еще далеко Читать дальше 23 ноября 2025
В Сети выбрали самую неудачную часть франшизы «Шрэк» — рейтинг всего 6,1: «Напоминает детский утренник» В Сети выбрали самую неудачную часть франшизы «Шрэк» — рейтинг всего 6,1: «Напоминает детский утренник» Читать дальше 21 ноября 2025
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» Читать дальше 23 ноября 2025
Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Читать дальше 23 ноября 2025
Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе» Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе» Читать дальше 23 ноября 2025
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров» Читать дальше 22 ноября 2025
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки» Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки» Читать дальше 22 ноября 2025
Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор Читать дальше 22 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше