Зрители требовали финал еще после третьей части, но получили пятую: Стэнтон оправдался, зачем он продолжил «Историю игрушек»

Премьера пятой части «Истории игрушек» снова подняла волну споров: зрители уверены, что финал уже случился, и не один раз. Но Pixar настаивает — мир Вуди и Базза ещё дышит.

И Эндрю Стэнтон, человек, который писал сценарии для всех фильмов, объясняет почему.

Почему история не закончилась на четвёртом фильме

Стэнтон считает, что вселенная «Истории игрушек» не должна превращаться в музей. Третья часть завершила эпоху Энди. Четвёртая — открыла эпоху Бонни, и через неё можно исследовать новые страхи и надежды детей. Он говорит об этом так:

«Третий фильм стал финалом... эпохи Энди. Никто не отнимает у фанатов их трилогию. Они могут оставить все как есть и больше никогда не смотреть сиквелы – если захотят. Но мне всегда нравилось, что этот мир дает нам возможность принимать новые времена и перемены. Никто не обещал, что история навечно останется запечатанной в янтаре».

О чём расскажет новая глава

В центре — столкновение старого детства и нового. Родители дарят Бонни планшет Лилипад, и игрушки понимают: это соперник, который может их вытеснить. Вуди, Базз, Джесси и остальные пытаются вернуть девочке мир, где игрушки — это не пережиток, а часть её жизни, пишет Soyuz.

Когда ждать премьеру

«История игрушек 5» выйдет 19 июня 2026 года. И судя по словам режиссёра, история снова будет о том, что мы теряем, когда взрослеем — и что всё ещё можем вернуть, если захотим.

