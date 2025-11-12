Меню
Киноафиша Статьи Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

Pixar показал тизер «Истории игрушек 5»: в нем рассекретили нового героя – Вуди и Базз тоже остаются

12 ноября 2025 17:09
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Новый ролик возвращает любимцев и знакомит с персонажем, способным изменить всю историю.

Первый тизер «Истории игрушек 5» (2026) наконец вышел, и Pixar делает ставку сразу на две эмоции — ностальгию и удивление.

В ролике снова появляются Вуди, Базз, Джесси и Форки, но главным открытием становится новая игрушка по имени Лилипод, к которой восьмилетняя Бонни мгновенно привязывается.

Возвращение тех, с кем росло целое поколение

Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак и Тони Хейл вновь озвучивают героев, которые остаются сердцем франшизы. По сюжету после ухода Вуди, который помогал брошенным игрушкам находить новых хозяев, Джесси стала лидером в комнате Бонни, а Базз — её «замом».

И тизер ясно даёт понять: команда действует слаженно, но им явно предстоит пройти какое-то испытание.

Кто такая Лилипод и почему именно она меняет динамику

Лилипод — новая игрушка, похожая на лягушку-планшет, озвученная Гретой Ли. Бонни носится с ней повсюду, и это создаёт новую расстановку сил среди игрушек.

Тизер показывает, что Лилипод становится частью «главной тройки» быстрее, чем кто-либо ожидал, — и именно её появление запускает новую линию сюжета.

История, которую долго не решались продолжить

Разговоры о пятой части ходили несколько лет. Тим Аллен в 2019 году говорил, что франшиза может продолжиться, хотя Том Хэнкс тогда намекал, что фильм завершён. Но проект официально утвердили в 2023 году, а в 2024-м режиссёром и сценаристом стал Эндрю Стэнтон.

Это первый основной фильм без участия Джона Лассетера, покинувшего Pixar в 2018 году.

Фото: Кадр из мультфильма «История игрушек»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
