Киноафиша Статьи Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси

Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси

30 октября 2025 11:50
«Остров сокровищ»

Иностранные зрители открывают культовый мультфильм заново — и делают его вирусным.

«Остров сокровищ» (1988) снова стал хитом — на этот раз в YouTube. Кадры с доктором Ливси, песней про вред курения и легендарной сценой «Пушка. Они заряжают пушку!» давно ходят по платформе в виде мемов, и именно так на мультфильм наткнулась блогерша из Венесуэлы Кайла Пинеда.

Она призналась: увидела несколько смешных клипов и решила посмотреть оригинал полностью.

«Прекрасная самобытная анимация»

С первых минут мультфильм её удивил разнообразием техники — рисованными сценами, музыкальными вставками и живыми актёрами.

«Прекрасная самобытная анимация. Раньше мне такая казалась скучноватой», — сказала она на YouTube-канале «ДАВАЙКАЙ».

Девушка отдельно отметила элементы «досье», которыми Черкасский представлял персонажей: «Очень оригинальная идея — описывать всех персонажей».

Ливси — главный магнит YouTube

Самым ярким героем для неё стал доктор Ливси:

«Выдержан в гротеске, манере, саркастической элегантности. Оптимистичный, веселый, всегда с позитивом».

Его фирменный смех Кайла назвала «немного пугающим, но невероятно смешным». После просмотра она призналась: «Теперь я понимаю, почему эта сцена повторяется на весь YouTube».

Совпадения, которые удивили

Во время номера про вред курения она заметила кадр, похожий на заставку «Губки Боба»: «Интересно, смотрели ли создатели этот мультфильм и намеренно ли взяли идею отсюда?»

За несколько дней видео Кайлы набрало тысячи просмотров — и она далеко не единственная, кто открывает советскую классику через мемы.

«Остров сокровищ» благодаря YouTube оказался в новом культурном обороте — и иностранная аудитория с удивлением узнаёт, насколько он он живой, дерзкий и смешной.

Фото: Кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (1988)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
