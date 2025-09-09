Меню
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

9 сентября 2025 20:04
«Чужой 4: Воскрешение»

Разбираем запутанную вселенную без приквельного хаоса и фанатских домыслов.

Франшиза «Чужой» за 45 лет превратилась в сложный мир, полный сиквелов, приквелов, спин-оффов и ответвлений.

Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и другие режиссёры внесли в него свои идеи, но вместе с этим добавили и путаницы.

Сегодня даже фанаты спорят, в каком порядке смотреть фильмы и где на самом деле начинается история ксеноморфов. Разбираем всю хронологию раз и навсегда.

Начало истории: «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017)

Отправная точка вселенной — «Прометей», 2012 год, по сюжету. Питер Вейланд основывает корпорацию Weyland, чтобы «подарить человечеству божественный статус».

Экспедиция доктора Элизабет Шоу на планету LV-223 превращается в трагедию: андроид Дэвид запускает цепочку событий, которая приведёт к созданию ксеноморфов.

В «Чужом: Завете» (2104) он окончательно берёт на себя роль создателя и создаёт идеальный организм.

«Чужой» (1979) и Рипли

В 2122 году корабль «Ностромо» получает сигнал бедствия с LV-426. Здесь экипаж впервые сталкивается с существом, которое станет кошмаром для нескольких поколений людей.

Именно здесь Эллен Рипли (Сигурни Уивер) становится символом борьбы против ксеноморфов и корпорации «Вейланд-Ютани».

"Чужой"

«Чужие» (1986), гибель колонии и новые битвы

В 2179 году Рипли возвращается на LV-426 вместе с командой морпехов. Колония «Надежда Хэдли» уже уничтожена, а корпорация по-прежнему мечтает превратить ксеноморфов в биологическое оружие.

«Чужие» сделали франшизу культовой, добавив масштабные сражения и одну из самых напряжённых сцен с Королевой чужих.

Последствия и эксперименты

В «Чужом 3» (1992) Рипли оказывается на тюремной планете Фиорина, где сражается с новым видом ксеноморфа.

А спустя 200 лет, в «Чужом: Воскрешение» (1997), учёные клонируют Рипли и создают гибрид чужого и человека, доводя эволюцию монстра до новой формы, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Хронология фильмов «Чужой» по годам сюжета

Год по сюжету Фильм Ключевое событие
2012 «Прометей» (2012) Экспедиция Шоу, первая мутация
2104 «Чужой: Завет» (2017) Эксперименты Дэвида, зарождение ксеноморфов
2122 «Чужой» (1979) Экипаж «Ностромо» сталкивается с чужим
2179 «Чужие» (1986) Колония на LV-426 уничтожена
2180 «Чужой 3» (1992) Последний бой Рипли
2379 «Чужой: Воскрешение» (1997) Клон Рипли и гибрид чужого

Фото: Кадры из фильмов «Чужой», «Чужой 4: Воскрешение»

Фото: Кадры из фильмов «Чужой», «Чужой 4: Воскрешение»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
