Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

Франшиза «Чужой» за 45 лет превратилась в сложный мир, полный сиквелов, приквелов, спин-оффов и ответвлений.
Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и другие режиссёры внесли в него свои идеи, но вместе с этим добавили и путаницы.
Сегодня даже фанаты спорят, в каком порядке смотреть фильмы и где на самом деле начинается история ксеноморфов. Разбираем всю хронологию раз и навсегда.
Начало истории: «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017)
Отправная точка вселенной — «Прометей», 2012 год, по сюжету. Питер Вейланд основывает корпорацию Weyland, чтобы «подарить человечеству божественный статус».
Экспедиция доктора Элизабет Шоу на планету LV-223 превращается в трагедию: андроид Дэвид запускает цепочку событий, которая приведёт к созданию ксеноморфов.
В «Чужом: Завете» (2104) он окончательно берёт на себя роль создателя и создаёт идеальный организм.
«Чужой» (1979) и Рипли
В 2122 году корабль «Ностромо» получает сигнал бедствия с LV-426. Здесь экипаж впервые сталкивается с существом, которое станет кошмаром для нескольких поколений людей.
Именно здесь Эллен Рипли (Сигурни Уивер) становится символом борьбы против ксеноморфов и корпорации «Вейланд-Ютани».
«Чужие» (1986), гибель колонии и новые битвы
В 2179 году Рипли возвращается на LV-426 вместе с командой морпехов. Колония «Надежда Хэдли» уже уничтожена, а корпорация по-прежнему мечтает превратить ксеноморфов в биологическое оружие.
«Чужие» сделали франшизу культовой, добавив масштабные сражения и одну из самых напряжённых сцен с Королевой чужих.
Последствия и эксперименты
В «Чужом 3» (1992) Рипли оказывается на тюремной планете Фиорина, где сражается с новым видом ксеноморфа.
А спустя 200 лет, в «Чужом: Воскрешение» (1997), учёные клонируют Рипли и создают гибрид чужого и человека, доводя эволюцию монстра до новой формы, пишет дзен-канал Джедай из Шира.
Хронология фильмов «Чужой» по годам сюжета
|Год по сюжету
|Фильм
|Ключевое событие
|2012
|«Прометей» (2012)
|Экспедиция Шоу, первая мутация
|2104
|«Чужой: Завет» (2017)
|Эксперименты Дэвида, зарождение ксеноморфов
|2122
|«Чужой» (1979)
|Экипаж «Ностромо» сталкивается с чужим
|2179
|«Чужие» (1986)
|Колония на LV-426 уничтожена
|2180
|«Чужой 3» (1992)
|Последний бой Рипли
|2379
|«Чужой: Воскрешение» (1997)
|Клон Рипли и гибрид чужого
