Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый

Не все крестражи равны. Одни уничтожали случайно, другие стоили жизни Дамблдору, а один из них чуть не изменил весь ход истории магического мира.

Во вселенной «Гарри Поттера» крестражи — не просто тёмные артефакты. Это сердце бессмертия Волан-де-Морта, его собственные осколки души, спрятанные в предметах и живых существах.

Но между ними есть огромная разница: одни удавалось уничтожить почти случайно, а другие ставили на грань гибели целых героев.

Мы составили рейтинг всех семи крестражей — от наименее защищённого до самого опасного. Последний в списке — по-настоящему шокирует.

7. «Дневник Тома Реддла»

Первый крестраж оказался самым «уязвимым». Гарри уничтожает его случайно, используя клык василиска. Дневник был мощным инструментом для манипуляций, но не имел собственной защиты.

6. «Чаша Пенелопы Пуффендуй»

Реликвия Хогвартса пряталась в самом защищённом месте — сейфе Беллатрисы Лестрейндж в Гринготтсе.

Но защита оказалась не такой надёжной: Гарри и Гермиона пробрались в банк, а крестраж уничтожили клыком василиска.

5. «Медальон Салазара Слизерина»

Крестраж был окружён слоями чар и защищён личной магией Волан-де-Морта. Чтобы достать его, Гарри и Дамблдору пришлось пройти жуткое испытание в пещере и выпить проклятое зелье.

Разрушить артефакт удалось лишь мечом Гриффиндора.

4. «Диадема Ровены Когтевран»

Потерянная на века, она скрывалась в Выручай-комнате. Волан-де-Морт выбрал её из-за символа мудрости и силы, но в итоге крестраж погиб от заклятия «Адское пламя». Случайная, но эффектная гибель.

3. «Кольцо Марволо Гонта»

В кольце хранился не только осколок души, но и Воскрешающий камень — один из Даров Смерти.

Крестраж был заколдован настолько сильно, что Дамблдор едва не погиб, уничтожая его. Спасло его только вмешательство Снейпа.

2. «Нагайна»

Живой крестраж и личный страж Волан-де-Морта. Нагайна всегда была рядом с хозяином и находилась под его защитой, поэтому приблизиться к ней было почти невозможно.

Уничтожить её смог только истинный гриффиндорец Невилл, получивший меч Гриффиндора.

1. Гарри Поттер

Самый неожиданный и самый защищённый крестраж. Волан-де-Морт даже не знал, что часть его души оказалась в младенце.

Этот осколок души можно было уничтожить только Смертельным проклятием от самого Волан-де-Морта. Именно поэтому Гарри — самый сложный и самый значимый крестраж, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Место Крестраж Особенности и защита Чем был уничтожен Сила (из 10) 1 Гарри Поттер Самый неожиданный крестраж, скрытый даже от Волан-де-Морта. Уничтожить мог только сам Тёмный лорд. Смертельное проклятие Волан-де-Морта 10 2 Нагайна Живое существо, всегда рядом с хозяином, под мощной магической защитой. Меч Гриффиндора 9 3 Кольцо Марволо Гонта Содержало Воскрешающий камень, проклято заклятием, едва не убившим Дамблдора. Меч Гриффиндора 9 4 Диадема Ровены Когтевран Считалась утерянной веками, спрятана в Выручай-комнате. Заклятие «Адское пламя» 8 5 Медальон Салазара Слизерина Защищён чарами Волан-де-Морта, путь к нему проходил через смертельное зелье. Меч Гриффиндора 8 6 Чаша Пенелопы Пуффендуй Скрыта в сейфе Беллатрисы в Гринготтсе, но защита оказалась не такой прочной. Клык василиска 7 7 Дневник Тома Реддла Первый крестраж, без особой защиты, уничтожен случайно. Клык василиска 6

