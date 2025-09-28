Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена

В сентябре Amazon Prime Video представил новый сериал под названием «Девушка моего сына». В одной из главных ролей — Оливия Кук, Алисента из «Дома дракона». Изначально это и привлекло меня к просмотру.

Но к концу первой серии я уже не могла оторваться от сюжета и за вечер просмотрела все шесть серий. Рассказываю, почему стоит посмотреть этот сериал, даже несмотря на то, что история довольно банальна!

Сюжет сериала «Девушка моего сына»

В центре проекта история, которая стара как мир. Сынок приводит домой девушку, но маме она не нравится. Слишком яркая и подозрительная барышня. Да и мама своего единственного ребенка не для такой оторвы воспитывала!

Расскажу немного о главных героях. Дэниел — будущий врач, парню 27 лет, и он очень привязан к родителям. Особенно к маме. В детстве его гиперопекали, да и сейчас одобрение родителей для него крайне важно.

Лора — гиперопекающая мамочка. Ее дочь Роуз погибла, и всю свою любовь она сосредоточила на сыне. Лора — личность творческая, у нее собственная студия, но дела идут не очень. К счастью, есть муж, который с радостью спонсирует ее сомнительные проекты.

Черри — яркая и эффектная девушка. Она работает риелтором и продает шикарную недвижимость. Но собственная жизнь девушку не слишком устраивает, Черри мечтает жить лучше и выйти за рамки рабочего класса.

В принципе, история классическая. Маме не нравится девушка сына, девушка сына считает, что ему пора вырваться из-под маминой опеки, а сын просто хочет угодить двум любимым и важным женщинам в своей жизни.

Обычная история… Если эти женщины — не психопатки.

Закрученный сюжет

Каждая серия разделена на две части. Ситуацию показывают со стороны Черри и Лоры. И каждая из женщин по-своему права. Сюжет словно подсвечивает минусы в общении матери с сыном и странности его новой девушки.

У каждого участника конфликта своя правда, и она имеет право на существование. Лора действительно ловит Черри на вранье и находит доказательства ее странного поведения. И Черри тоже не может не замечать странную заботу матери и постоянный контроль 27-летнего сына.

Эту проблему можно решить, если обе стороны готовы идти на компромисс. Но эти дамочки не из тех, кого заботит благополучие любимого человека. Одна всеми силами пытается заполучить себе богатенького мужа, а другая всеми силами старается избавить сына от неподходящей партии.

А на войне все средства хороши, ведь правда? Вот и Черри с Лорой так решили. В ход идет и сарказм, и шуточки, и более мощные психологические манипуляции.

С накалом страстей обе дамы переходят от слов к действиям. И уже не понимаешь, кто прав, а кто виноват. Где границы дозволенного? Как понять ту грань, когда пора остановиться? Каждый зритель определяет это для себя.

Почему мне понравилось

Такая ситуация так или иначе знакома многим. Тема довольно жизненная, и часто конфликт между свекровью и невесткой тянется годами. И не обязательно быть маргиналами или психопатами, чтобы перейти границы допустимого.

К тому же сериал смотрится довольно легко. Момент, когда все переходит в настоящий психологический триллер, отследить довольно сложно, так захватывает сюжет.

Как и в жизни порой сложно бывает понять, когда ты нарушаешь чужие границы и переходишь черту. Так и в сериале «Девушка моего сына», обе дамы совсем не отдают себе отчета, когда банальное противостояние женщин переходит в угрожающую жизни ситуацию.

На IMDb зрители оценили проект на 7,2 из 10, но я бы поставила крепкие 8,5 минимум. По крайней мере, шесть серий точно пролетят незаметно, а после просмотра останется желание пересмотреть и свое поведение с другими людьми, особенно близкими.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.