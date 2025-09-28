Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена

Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена

28 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Девушка моего сына»

Советую обратить внимание на эту осеннюю премьеру.

В сентябре Amazon Prime Video представил новый сериал под названием «Девушка моего сына». В одной из главных ролей — Оливия Кук, Алисента из «Дома дракона». Изначально это и привлекло меня к просмотру.

Но к концу первой серии я уже не могла оторваться от сюжета и за вечер просмотрела все шесть серий. Рассказываю, почему стоит посмотреть этот сериал, даже несмотря на то, что история довольно банальна!

Сюжет сериала «Девушка моего сына»

Кадр из сериала «Девушка моего сына»

В центре проекта история, которая стара как мир. Сынок приводит домой девушку, но маме она не нравится. Слишком яркая и подозрительная барышня. Да и мама своего единственного ребенка не для такой оторвы воспитывала!

Расскажу немного о главных героях. Дэниел — будущий врач, парню 27 лет, и он очень привязан к родителям. Особенно к маме. В детстве его гиперопекали, да и сейчас одобрение родителей для него крайне важно.

Лора — гиперопекающая мамочка. Ее дочь Роуз погибла, и всю свою любовь она сосредоточила на сыне. Лора — личность творческая, у нее собственная студия, но дела идут не очень. К счастью, есть муж, который с радостью спонсирует ее сомнительные проекты.

Черри — яркая и эффектная девушка. Она работает риелтором и продает шикарную недвижимость. Но собственная жизнь девушку не слишком устраивает, Черри мечтает жить лучше и выйти за рамки рабочего класса.

В принципе, история классическая. Маме не нравится девушка сына, девушка сына считает, что ему пора вырваться из-под маминой опеки, а сын просто хочет угодить двум любимым и важным женщинам в своей жизни.

Обычная история… Если эти женщины — не психопатки.

Закрученный сюжет

Кадр из сериала «Девушка моего сына»

Каждая серия разделена на две части. Ситуацию показывают со стороны Черри и Лоры. И каждая из женщин по-своему права. Сюжет словно подсвечивает минусы в общении матери с сыном и странности его новой девушки.

У каждого участника конфликта своя правда, и она имеет право на существование. Лора действительно ловит Черри на вранье и находит доказательства ее странного поведения. И Черри тоже не может не замечать странную заботу матери и постоянный контроль 27-летнего сына.

Эту проблему можно решить, если обе стороны готовы идти на компромисс. Но эти дамочки не из тех, кого заботит благополучие любимого человека. Одна всеми силами пытается заполучить себе богатенького мужа, а другая всеми силами старается избавить сына от неподходящей партии.

А на войне все средства хороши, ведь правда? Вот и Черри с Лорой так решили. В ход идет и сарказм, и шуточки, и более мощные психологические манипуляции.

С накалом страстей обе дамы переходят от слов к действиям. И уже не понимаешь, кто прав, а кто виноват. Где границы дозволенного? Как понять ту грань, когда пора остановиться? Каждый зритель определяет это для себя.

Почему мне понравилось

Кадр из сериала «Девушка моего сына»

Такая ситуация так или иначе знакома многим. Тема довольно жизненная, и часто конфликт между свекровью и невесткой тянется годами. И не обязательно быть маргиналами или психопатами, чтобы перейти границы допустимого.

К тому же сериал смотрится довольно легко. Момент, когда все переходит в настоящий психологический триллер, отследить довольно сложно, так захватывает сюжет.

Как и в жизни порой сложно бывает понять, когда ты нарушаешь чужие границы и переходишь черту. Так и в сериале «Девушка моего сына», обе дамы совсем не отдают себе отчета, когда банальное противостояние женщин переходит в угрожающую жизни ситуацию.

На IMDb зрители оценили проект на 7,2 из 10, но я бы поставила крепкие 8,5 минимум. По крайней мере, шесть серий точно пролетят незаметно, а после просмотра останется желание пересмотреть и свое поведение с другими людьми, особенно близкими.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из сериала «Девушка моего сына»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше