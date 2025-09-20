Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит

В сентябре помимо продолжения всеми любимых хитов вышли и новые турецкие проекты. Один из них заинтересовал меня своей яркой рекламной компанией. И это сериал «Зависть», или же, как его еще называют, «Ревность».

Обычно я не смотрю новинки турецкого телевидения на старте. Ибо жестокие рейтинги порой зарубают хороший проект на корню. Но здесь мне захотелось попробовать.

Я посмотрела первую серию и делюсь с вами впечатлениями — почему мне сначала показалось, что это копия «Зимородка». Но к концу серии я поняла, что это более интересный и глубокий сериал.

Сюжет сериала «Зависть»

История начинается банально. В центре сюжета — авторитарная мать, до сих пор неженатый сын, ведущий разгульный образ жизни и дочь-неудачница. Все семейство неприлично богато, но деньги не принесли им счастья.

Сына Халита мать балует и исполняет любую его прихоть. Но вот череда дам с сомнительной репутацией ее печалят — мать хочет женить сыночка как можно скорее.

Тогда из тени выходит 40-летняя Сениха. В доме старшую дочь называют «госпожа Никто». Она не вышла замуж, нигде не преуспела, всю жизнь получала от матери лишь приказы да оскорбления.

Она заключает с матерью сделку. Сениха помогает матери женить Халита на приличной девушке, а та в обмен отпускает ее в свободное плавание. Планы у Сенихи грандиозные — получить юридическое образование, открыть свою фирму и избавиться от влияния своей семьи.

Согласитесь, похоже на «Зимородок»?

А дальше — накал страстей

Смотрю дальше — в сюжете появляются две сестры. Одна, кстати, та самая Берил Позам, сыгравшая в «Зимородке» отвергнутую сестру. Именно на ней Сениха хочет женить брата.

Но вот незадача — Халит заинтересовался ее сестрой. Парочка хитрых приемов, и заядлый холостяк быстро женится на младшей сестричке. Ну «Зимородок» в чистом виде, даже Берил опять играет сестру, которую бросили перед помолвкой.

Но, несмотря на внешние сходства, сюжет намного интереснее и глубже, и сейчас объясню почему.

Чем мне понравился сериал «Зависть»

Да, «Зимородок» в первом сезоне был хорош, но все же он молодежный и поверхностный. Герои действовали, как хотели, не копаясь глубоко в себе и причинах такого поведения.

В «Зависти» происходящее на экране сразу затрагивает более глубокие, запретные темы. Богатая семья, у которой есть все, кроме счастья и удовлетворения своей жизнью.

Все, что умеют герои сериала — это манипулировать своими родными, давить на больные точки, унижать и строить интриги. Они четко знают слабости друг друга, не гнушаются их использовать, но при этом напоминают — «Мы семья. Не иди против меня, иначе пожалеешь».

Загнанные в золотую ловушку звери. Вот такое впечатление у меня сложилось после просмотра первой серии. Не буду спойлерить, но финальная сцена сразу показала — это не подростковые игры. Здесь все по-взрослому.

Итог

Не знаю, как воспримут сериал турецкие зрители, которые порой безжалостно закрывают проекты низкими рейтингами. Но мне уже хочется включить вторую серию, поэтому я надеюсь, что сериал «Зависть» станет новым хитом.

