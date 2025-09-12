Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября

В сентябре эфир турецких каналов и платформ обещает быть насыщенным: зрителей ждут долгожданные продолжения полюбившихся драм и сразу несколько свежих премьер. В подборке — всё самое важное на неделе с 8 по 15 сентября, чтобы вы ничего не пропустили.

«Сердцебиение» (8 сентября 2025)

Новый драматический сериал, сочетающий детективную интригу и сильные эмоции. Главную роль исполняет Керем Бюрсин, и это уже повод смотреть проект: зрителям обещают напряжённые расследования и личные драмы героев.

«Бахар», сезон 3 (9 сентября 2025)

Популярная драма возвращается с новым сезоном. Бахар придется столкнуться с последствиями смерти Тимура в авиакатастрофе. Ведь ее родным и близким снова нужна помощь.

«Наследник» (11 сентября 2025)

Премьера Show TV с говорящим названием «Наследник». В центре сюжета — борьба за власть и семейные интриги, где место любви и преданности оказывается не менее важным, чем политика и амбиции.

«Опасные улицы», сезон 20 (12 сентября 2025)

Культовая полицейская драма, идущая уже два десятилетия, возвращается с юбилейным сезоном. Истории о криминале на улицах Стамбула по-прежнему держат зрителей в напряжении и не теряют актуальности.

«Клюквенный щербет», сезон 4 (12 сентября 2025)

Один из самых обсуждаемых турецких сериалов последних лет стартует с четвёртым сезоном. Кровавая бойня оставила отпечаток на всех гостях. И теперь «Клюквенный щербет» вновь погрузит героев в водоворот драмы.

«Дети рая» (15 сентября 2025)

Премьера TRT1 под названием «Дети рая» знакомит зрителей с драматичной историей о судьбах молодых людей. Тема поиска себя и борьбы с обстоятельствами в лучших традициях турецких сериалов обещает тронуть сердца зрителей.

«Далекий город», сезон 2 (15 сентября 2025)

«Далекий город» снова возвращает зрителей в Мардин, в самый эпицентр семейной драмы. Алья и Джихан вместе, Наре и Шахин поженились. Но эти события еще больше разожгут кровную вражду.

