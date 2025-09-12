Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября

Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября

12 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Бахар», «Опасные улицы», «Далекий город»

Зрители все лето ждали этот момент.

В сентябре эфир турецких каналов и платформ обещает быть насыщенным: зрителей ждут долгожданные продолжения полюбившихся драм и сразу несколько свежих премьер. В подборке — всё самое важное на неделе с 8 по 15 сентября, чтобы вы ничего не пропустили.

«Сердцебиение» (8 сентября 2025)

Новый драматический сериал, сочетающий детективную интригу и сильные эмоции. Главную роль исполняет Керем Бюрсин, и это уже повод смотреть проект: зрителям обещают напряжённые расследования и личные драмы героев.

«Бахар», сезон 3 (9 сентября 2025)

Популярная драма возвращается с новым сезоном. Бахар придется столкнуться с последствиями смерти Тимура в авиакатастрофе. Ведь ее родным и близким снова нужна помощь.

«Наследник» (11 сентября 2025)

Премьера Show TV с говорящим названием «Наследник». В центре сюжета — борьба за власть и семейные интриги, где место любви и преданности оказывается не менее важным, чем политика и амбиции.

«Опасные улицы», сезон 20 (12 сентября 2025)

Культовая полицейская драма, идущая уже два десятилетия, возвращается с юбилейным сезоном. Истории о криминале на улицах Стамбула по-прежнему держат зрителей в напряжении и не теряют актуальности.

«Клюквенный щербет», сезон 4 (12 сентября 2025)

Один из самых обсуждаемых турецких сериалов последних лет стартует с четвёртым сезоном. Кровавая бойня оставила отпечаток на всех гостях. И теперь «Клюквенный щербет» вновь погрузит героев в водоворот драмы.

«Дети рая» (15 сентября 2025)

Премьера TRT1 под названием «Дети рая» знакомит зрителей с драматичной историей о судьбах молодых людей. Тема поиска себя и борьбы с обстоятельствами в лучших традициях турецких сериалов обещает тронуть сердца зрителей.

«Далекий город», сезон 2 (15 сентября 2025)

«Далекий город» снова возвращает зрителей в Мардин, в самый эпицентр семейной драмы. Алья и Джихан вместе, Наре и Шахин поженились. Но эти события еще больше разожгут кровную вражду.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Бахар», «Опасные улицы», «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше