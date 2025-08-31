Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025

Прошлый телесезон (2024–2025) в Турции подарил нам десятки премьер, но лишь немногие смогли удержать зрителей у экранов и пробиться в рейтинги. Мы выбрали пять сериалов, которые стали настоящими хитами — с отличными актёрами, интригующими сюжетами и высоким рейтингом.

«Мечта Эшрефа» (2025 — наст. вр.)

Драма с элементами криминального триллера, которая сразу взлетела в топы. Эшреф прошёл путь от бедного мальчишки до мафиози, сохранив при этом главную слабость — мечту о девочке, которую он когда-то увидел и потерял. Во взрослой жизни её место занимает певица Нисан, и теперь от этой женщины зависит его судьба.

Сериал притягивает мрачной атмосферой и неожиданным контрастом: жестокий герой оказывается трогательно романтичным. И зрители это оценили — рейтинг 8,6.

«Клюквенный щербет» (2022 — наст. вр.)

Скандалы вокруг проекта не повредили его популярности. Наоборот — третья глава получилась ещё острее. История Доа и Фатиха давно перестала быть просто любовной: в центре — борьба традиций и современности, власть, наследство и семейные интриги.

Особенно зрителей поразила линия Пембе, которая, пытаясь сохранить семью, стала жертвой беспощадных обстоятельств. Рейтинг 8,5 подтверждает: драма цепляет, даже если каждый новый эпизод — это удар под дых.

«Основание: Осман» (2019 — 2025)

Финальный, шестой сезон стал завершением легенды об Османе Гази. За шесть лет зрители прошли с ним весь путь — войны, предательства, любовь и становление династии. Финал подвёл черту, но не поставил точку: уже осенью стартует спин-офф «Восхождение: Орхан».

Бурак Озчивит в роли Османа стал символом этой истории, а рейтинг 8,4 — достойное завершение эпопеи, которая вошла в историю турецкого телевидения.

«Красные бутоны» (2023 — 2025)

Один из самых обсуждаемых сериалов последних лет. После землетрясения семья Наима оказывается в секте, где строгость прикрывает жестокость. На первый план выходит Мерьем, которая пытается вырвать дочь из этого ада.

Проект с Озджаном Денизом и Озгю Намаль показал Турцию с неожиданной стороны: религиозные фанатики, тайны прошлого и семейная драма. Сериал закончился в 2025-м, но след в индустрии оставил огромный. Рейтинг 8,4 говорит сам за себя.

«Далекий город» (2024 — наст. вр.)

История вдовы Альи, которая после смерти мужа вынуждена вернуться в его родной город и столкнуться с тайнами, о которых она даже не подозревала. Опасности подстерегают не только её, но и сына.

Сериал «Далекий город» вызвал споры — власти хотели запретить проект из-за «плохого имиджа Мардина». Но ирония в том, что сериал лишь подогрел интерес туристов к этому региону. Рейтинг 8,2 закрепил его успех.

Эти пять сериалов стали лицом прошлого турецкого сезона. В каждом — своя магия: криминальные страсти, семейные интриги, историческая слава, секты или семейные тайны. А уже с сентября стартует новый сезон — посмотрим, кто из новичков сможет составить им конкуренцию.

Ранее мы писали: Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу.