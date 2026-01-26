«Рэмбо» образца 2024 года: этот криминальный триллер от Netflix идеален для вечера перед теликом

Иногда стриминг подсовывает фильм без лишнего шума — и он оказывается ровно тем, что нужно для вечера: злой, быстрый, напряжённый. «Ребел-Ридж» как раз из таких. Криминальный триллер с почти идеальным рейтингом критиков и ощущением, будто вы случайно нашли «скрытую полку» Netflix, где лежит самое вкусное.

Простая завязка, от которой невозможно отлипнуть

Главный герой Терри Ричмонд (Аарон Пьер) — бывший морпех, который приезжает в маленький городок в Луизиане, чтобы вытащить двоюродного брата под залог. Но полиция останавливает его, находит деньги — и, конечно, «внезапно» решает их забрать.

Дальше начинается история мести, но не в стиле «стреляю во всё живое», а с холодной головой и железной мотивацией: Терри идёт против системы, где закон давно обслуживает тех, у кого власть и погоны.

Почему это работает лучше многих боевиков

Фильм снял Джереми Солнье — режиссёр, который умеет делать напряжение почти физическим. Два часа с лишним пролетают на одном дыхании: здесь много действия, но ещё больше удовольствия от того, как герой выкручивается и побеждает не грубой силой, а умом. А Дон Джонсон в роли злодея — отдельный аттракцион: харизма, холод и ощущение, что перед вами человек, который привык ломать судьбы без последствий.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.