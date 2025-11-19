Меню
А зрители из Подмосковья вообще узнают что-нибудь на экране? Где снимали сериал «Химкинские ведьмы»

19 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Авторы постарались скрыть одну из площадок.

«Химкинские ведьмы» — это свежий комедийный проект с элементами мистики. История вращается вокруг трех подруг, управляющих небольшим магическим салоном в обычном торговом центре.

Героини искренне верят в свои сверхъестественные способности и помогают клиентам с особым подходом — через юмор, авантюры и непредсказуемые решения.

Зрители уже отметили сериал за остроумные шутки и нестандартные сюжетные ходы. Особое признание получили достоверные декорации — создатели и правда снимали сериал в действующем торговом центре.

Съемки сериала «Химкинские ведьмы»

Съемки «Химкинских ведьм» проходили в Москве, где в настоящем торговом центре создали целый мир сериала. Правда, название комплекса авторы скрывают.

Художники сделали внутренние интерьеры неузнаваемыми, построив там магический салон, кофейню и множество других магазинов. Только для наполнения салона героинь потребовалось 350 коробок с эзотерическим реквизитом — от старинных книг до хрустальных шаров.

Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Параллельно команда выезжала на натурные съемки в Подмосковье. Жители Химок даже могли заметить съемочную группу на Молодёжной улице, где создавали уличные сцены. Пожалуй, только эти кадры и стали узнаваемыми в проекте.

Сюжет сериала «Химкинские ведьмы»

Три подруги Марина, Света и Оля долгое время успешно изображали из себя медиумов. Их жизнь круто меняется после встречи с уличной гадалкой, которая неожиданно наделяет их настоящими способностями.

Вместо радости магические силы приносят одни проблемы. Девушки решают во что бы то ни стало избавиться от нежеланных подарков. В поисках подходящего кандидата они сталкиваются с коварным колдуном и неожиданно находят свою настоящую любовь.

Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Ранее портал «Киноафиша» писал отзывы зрителей о сериале.

Фото: Кадры из сериала «Химкинские ведьмы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
