«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом

11 ноября 2025 11:28
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Первые серии приятно впечатлили зрителей.

На этой неделе состоялась премьера нового необычного сериала «Химкинские ведьмы». История о хитроумных мошенницах принимает на экране неожиданный оборот, соединяя юмор и мистику.

В Сети проект уже окрестили современной версией «Зачарованых» с налетом криминала и афер. И финала этой запутанной истории зрителям ждать еще недолго.

Сюжет сериала «Химкинские ведьмы»

Три подруги из Химок долгое время успешно имитировали паранормальные способности, создав прибыльный бизнес по общению с потусторонним миром. Их жизнь кардинально меняется после встречи с настоящей ведьмой, которая неожиданно наделяет каждую из них уникальным даром.

Марина обретает способность слышать чужие мысли, Света начинает видеть фрагменты будущего, а Оля получает возможность общаться с призраками.

Вместо того чтобы улучшить их жизнь, магические силы становятся источником постоянных проблем.

Нежеланные способности нарушают личные границы, мешают отношениям и создают бытовые неудобства. Девушки начинают активно искать способ избавиться от своего дара, что приводит к неожиданным знакомствам.

На их пути встречается харизматичный колдун, владеющий искусством магического соблазнения, а также появляется место для настоящих чувств без всякого колдовства.

Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Отзывы о сериале «Химкинские ведьмы»

Зрители сразу отметили, что «Химкинские ведьмы» удачно используют популярную магическую тематику. В кадре гармонично смотрятся стильные колоды Таро, драматичные плащи с капюшонами и разнообразные эзотерические аксессуары.

Однако поскольку сами героини относятся к магии с изрядной долей скепсиса, то и колдовство в их исполнении часто дает сбои, создавая комичные ситуации.

Среди плюсов картины комментаторы также выделили легкий сюжет, ненавязчивый юмор и трех обаятельных героинь, которых так и хочется сравнить с «Зачарованными».

«Смотреть не собиралась, но сериал так быстро меня захватил», «При просмотре просто отдыхаю душой», «Мне понравился. Много смешных моментов, смеялась от души. Он реально помогает отвлечься», «Как если бы "Зачарованные" связались с криминалом — забавно, смотрю с удовольствием», — отметили зрители.

Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Расписание выхода сериала «Химкинские ведьмы»

Премьерный показ сериала проходит на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Первый сезон включает в себя 17 серий, которые будут выпускаться интенсивными блоками.

Открытие сериала состоялось 10 ноября показом первых пяти эпизодов. На следующий день, 11 ноября, зрителям будут доступны следующие четыре серии. Еще по четыре заключительные серии выйдут 12 и 13 ноября, что и завершит премьерный показ всего сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал про другие новинки ноября.

Фото: Кадры из сериала «Химкинские ведьмы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
